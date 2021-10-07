Грузия не присоединится к платформе Эрдогана и Алиева… Из-за России

МИД Грузии опроверг заявление собственного министра иностранных дел Давида Залкалиани о том, что республика хоть каким-то образом должна быть представлена в региональной платформе "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран), выдвинутой президентами Азербайджана и Турции в освобожденной Шуше.

Залкалиани в опубликованном ранее интервью Первому каналу Грузии заявил, что, несмотря на сложности с Россией, "в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме".

"К сожалению, в социальных сетях распространяется неправильная интерпретация интервью министра иностранных дел Грузии Общественному вещателю. Внешнеполитическое ведомство не раз заявляло, что не рассматривает участие в так называемом формате "3+3" вместе с Россией. Несмотря на это, умышленно распространяется информация о том, что якобы министр подтвердил участие Грузии в указанном формате", - сказано в заявлении МИД Грузии.