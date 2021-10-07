Еще 19 гигантов из Турции освоят азербайджанский рынок

В Баку с четырехдневным деловым визитом прибудет миссия бизнес-кругов из Турции, основной целью которой является налаживание сотрудничества с местными предпринимателями для продвижения товаров на азербайджанском рынке.

В делегацию входят представители 19 компаний-экспортеров товаров из различных регионов Турции. Для многих из них рынок Азербайджана еще не раскрыт, хотя они имеют большой опыт сотрудничества со странами Европы и Америки, сказали Turan в компании “PRoaktiv”, занимающейся организационными вопросами встречи турецких и азербайджанских компаний, намеченной на 12-ое октября в Баку. По результатам этой встречи запланированы двусторонние контакты, которые продолжатся в местных производственных предприятиях.

Поездка делегации турецких компаний организована Министерством торговли Турции и Ассамблеей экспортеров Турции при поддержке Министерства экономики и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.