После вывода войск США: первые переговоры американцев с талибами

Делегация США 9-10 октября встретится с высокопоставленными представителями правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан» в Дохе. Об этом сообщает Reuters.

Эта встреча станет первой между сторонами после вывода американских войск из Афганистана.

Представители США, по данным Reuters, постараются получить согласие талибов на безопасную эвакуацию оставшихся в Афганистане граждан США и других стран, а также освобождения удерживаемых талибами американцев.