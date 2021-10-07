Юношеская (U-17) сборная Азербайджана по футболу не сможет выступить в отборочном турнире чемпионата Европы.

Из-за того, что у трех футболистов команды был обнаружен COVID-19, наша команда получит три технических поражения. Такое решение было принято после консультаций между АФФА и УЕФА. Наша команда из-за карантина не имела возможности тренироваться несколько дней, а потому было принято совместное решение, чтобы команда пропустила турнир.

Наша сборная должна была сыграть в бельгийском городе Тубизе 6, 9 и 12 октября. Соперниками должны были стать Норвегия, Бельгия и Люксембург.

Вирус был обнаружен у Хамзяалы Микаилова («Сабах»), Адама Топалова («Сабаил») и Ибрагима Агаярова («Карабах»).