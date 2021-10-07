Азербайджанский политик заявил в Шуше, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Ханкенди

Азербайджанский оппозиционный деятель, председатель партии «Современный Мусават», кандидат в президенты в 2013 и 2018 годах Хафиз Гаджиев, находившийся 6 октября вместе с представителями большинства политических партий в Шуше, у крепостных стен карабахской столицы выступил с намерением принять участие в выборах мэра города Ханкенди.

Как сообщает haqqin.az, об этом политик заявил во время прямого включения на фейсбуке из Шуши.

«Я хочу переехать в Ханкенди и выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра города, который армяне называют Степанакертом. Тем более, что я свободно владею армянским языком», - заявил политик в Шуше. Отметим, что Х.Гаджиев родился и вырос в Западном Зангезуре в Армении. В 1992-1993 годах занимал пост президента концерна «Азербалыг».