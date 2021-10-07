Теперь Азербайджану угрожает глава погранслужбы Ирана
Из Ирана продолжают поступать провокационные заявления о военном присутствии Израиля на азербайджано-иранской границе. На сей раз обвинения прозвучали из уст главы Пограничной службы Ирана генерала Ахмада Али Гударзи.
Бригадный генерал Гударзи, слова которого приводит иранское агентство Mehr, отметил, что «израильтяне присутствуют вдоль границ Азербайджана, но точное количество их баз неизвестно».
«Израильтяне знают, что сдерживающая сила Ирана такова, что они не имеют оперативной силы на наших границах. Они могут только спровоцировать страны региона на изменение границы, запрет въезда грузовиков и повышение платы за их въезд», - сказал иранский генерал, добавив, что из всех стран региона израильтяне наиболее активны в Азербайджане.
Отметим, что это не первый случай, когда официальные лица Ирана выступают с обвинениями в адрес Азербайджана, безапелляционно указывая на военное присутствие Израиля вдоль границ. В начале этой недели в ходе встречи с общественностью граничащего с Ираном Джебраильского района, президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко ответил на подобные обвинения.
"К сожалению, официальные лица Ирана начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел Израиль в этот регион. Пусть раскроют глаза и увидят. Где они видели здесь Израиль?! Здесь нет ни одного человека. Здесь даже нет никакого здания", - сказал И.Алиев.
Глава азербайджанского государства заявил, что отвергает все эти обвинения и потребовал предоставить доказательства.
"Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за то, что он говорит. Мы не можем позволить кому-либо сфабриковать против нас беспочвенную клевету", - заявил президент.
Стоит отметить, что иранская сторона до сих пор не представила каких-либо доказательств военного присутствия Израиля вдоль азербайджано-иранской границы. Между тем в иранских СМИ искусственно раздувается антиазербайджанская истерия, и продолжают звучать голословные обвинения.