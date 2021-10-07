Турция и Иран провели политические консультации: обсудили и Южный Кавказ
Накануне в Анкаре прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Турции и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД.
Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений. Были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Афганистане, на Кавказе и в Йемене.
Делегации возглавляли заместители глав внешнеполитических ведомств Турции и ИР - Седат Онал и Али Багери Кени.