Турция и Иран провели политические консультации: обсудили и Южный Кавказ

Накануне в Анкаре прошли политические консультации между министерствами иностранных дел Турции и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба турецкого МИД.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений. Были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Афганистане, на Кавказе и в Йемене.

Делегации возглавляли заместители глав внешнеполитических ведомств Турции и ИР - Седат Онал и Али Багери Кени.