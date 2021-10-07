Автодорога строится по поручению президента Азербайджана на территории Карабах ского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных сел и районов.

Общая протяженность автодороги, соединяющей четыре населенных пункта, 22 километра. По поручению президента Азербайджана и с учетом плана развития Карабаха 19-километровый участок дороги строится в соответствии со второй технической категорией, трехкилометровый участок - в соответствии с четвертой технической категорией.

Ширина проезжей части 19-километрового участка трассы составит девять метров, трехкилометрового участка - шесть.

В рамках проекта на участке дороги, проходящем через село Тапгарагоюнлу, будет построен новый автомобильный мост через реку Инджечай. Новая автодорога после ввода в эксплуатацию обеспечит удобное передвижение жителей населенных пунктов, расположенных вдоль нее, и внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.