Обрушение дома в Батуми: жертв становится больше

По данным МВД Грузии, в течение минувшей ночи спасатели обнаружили и подняли из-под завалов тела пяти погибших. Поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 300 человек, уже сутки продолжается в интенсивном режиме.

Как сообщалось ранее, в пятницу в Батуми полностью обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома 1980-х годов постройки. В этой части дома было 15 квартир.

МВД уже задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения жилого дома.

Сегодня грузинский телеканал "Рустави 2" сообщил, что 36-летняя женщина, которую спасатели извлекли живой в пятницу из-под обломков дома, умерла из-за тяжелых травм. Таким образом, число жертв обрушения возросло до шести, двое из них - несовершеннолетние.

Еще один человек - мужчина 37 лет, которого спасатели извлекли из развалин, - остается в реанимации на искусственном дыхании.

Как сообщил в субботу глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, "можно точно сказать, что под завалами продолжают оставаться три человека, чьи поиски продолжаются".