Баку, Тбилиси и Анкара усиливают сотрудничество таможен

В ходе встречи заместитель министра торговли Турции, глава Таможенной администрации Риза Туна Турагай, говоря о роли таможенных служб в защите границ и содействии экономическому росту, отметил, что встреча служит дальнейшему укреплению трехстороннего сотрудничества в этой и других сферах.

Накануне в турецком Измире состоялась трехсторонняя встреча по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии. Целью встречи было содействие торговле, региональной экономической интеграции и повышение транзитного потенциала, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

В свою очередь, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев отметил, что Турция, Грузия и Азербайджан как дружественные и партнерские страны стремительно продвигаются по пути успешного развития, и эта встреча вселяет уверенность в том, что сотрудничество между сторонами будет и впредь устойчивым.

Сафар Мехтиев подчеркнул высокий уровень связей Азербайджана как с Турцией, так и Грузией во всех сферах, в том числе в таможенной, выразив уверенность, что в ближайшей перспективе трехстороннее сотрудничество еще больше укрепит связи между таможенными службами этих стран.

Генеральный директор Службы доходов Министерства финансов Грузии Леван Какава отметил, что турецко-азербайджано-грузинские отношения развиваются в плоскости стратегического партнерства, во всех сферах налажено эффективное сотрудничество, таможенные органы сторон также вносят свой вклад в это сотрудничество.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с таможенным сотрудничеством, в том числе усиление сотрудничества таможенных органов в сфере правоохранительной деятельности и на погранично-пропускных пунктах, оцифровка процедур международных грузоперевозок, обсуждена работа коридора Турция-Нахчыван-Азербайджан-Грузия, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Стороны отметили важное значение создания трехстороннего комитета между таможенными органами Турции, Азербайджана и Грузии и договорились об усилении сотрудничества в целях обеспечения оперативных связей.

При этом стороны выразили готовность усилить сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой и другими правонарушениями. С целью усиления сотрудничества в сфере борьбы с контрабандой и деятельности, связанной с безопасностью, было согласовано создание совместного координационного центра.

Участники встречи выразили готовность к подписанию соглашения об обмене первичной информацией для облегчения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.