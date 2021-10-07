Умер соратник Хомейни, первый президент Ирана Банисадр

Бывший соратник лидера исламской революции, аятоллы Рухоллы Хомейни, первый президент Ирана Абольхасан Банисадр скончался в возрасте 88 лет во Франции, сообщает агентство Tasnim.

Банисадр, который до иранской революции жил и преподавал в Париже, вернулся в страну вместе с Хомейни в 1979 году и занимал высокие посты в переходном правительстве Ирана.

При поддержке Хомейни в январе 1980 года был избран первым президентом Ирана, однако вскоре отношения с верховным лидером у него испортились, и ему предъявили импичмент.

Банисадр бежал во Францию, где жил вплоть до своей смерти.