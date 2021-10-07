В Грузии объявили траур

В Грузии 11 октября объявлено днем траура, сообщил премьер страны Ираклий Гарибашвили.

"Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и приношу соболезнования членам семей и родственникам погибших. Вместе с ними вся Грузия оплакивает эту ужасную трагедию", - сказал он.

Гарибашвили пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. "Все лица, вина которых будет выявлена, будут наказаны по всей строгости закона. МВД уже задержало трех человек, и расследование продолжается", - написал премьер в соцсети.

Один подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми утром 8 октября. В этой части дома было 15 квартир. По последним данным, погибли шесть человек, еще троих ищут под завалами. Причины обрушения дома пока не известны.