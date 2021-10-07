Хаменеи снова угрожает Азербайджану

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, выступая с видеообращением к выпусникам военного института, заявил, что страна жестко ответит на присутствие иностранных сил в регионе, передает IRNA.

"Страны нашего региона не должны позволять иностранным армиям присутствовать или вмешиваться в свои дела. Полагаться на обеспечение безопасности с их стороны - иллюзия. И те, кто страдает от этой иллюзии, скоро будут удостоены пощечины, потому что прямое или косвенное вмешательство других стран обернется катастрофой", - заявил Хаменеи.

Он также добавил, что армии соседей Ирана могут обеспечивать свою безопасность в регионе, и охарактеризовал военное присутствие иностранных сил как "источник разногласий".