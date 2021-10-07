Синоптики пообещали дождливое воскресенье
В воскресенье, 10 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами дожди, прогнозируется юго-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 10-12, днем 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
Завтра вечером в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, утром местами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-13, днем 16-20, в горах ночью 4-6, днем 11-13 градусов тепла.