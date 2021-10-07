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С сегодняшнего дня Бакинский зоопарк снова открыл свои двери для посетителей. После основательного ремонта и реконструкции он стал по-настоящему уникальным оазисом живой природы в центре города, где на более чем четырех гектарах территории в условиях, приближенных к реальной среде обитания, содержатся 125 видов животных – млекопитающие, птицы, рыбы и др.

Зоопарк в Баку, созданный без малого сто лет назад - в 1928 году, всегда был любимым местом отдыха и горожан, и туристов. Сначала он находился на территории парка Низами, в то время на окраине города, затем был перенесен в довольно живописное место на Баиле. Из-за оползней ему пришлось переехать еще раз, и вот уже более трех десятков лет он располагается в зеленой зоне на Гянджлике. В 90-е – начале 2000-х, сложные для республики и города времена, зоопарк заметно обветшал, условия содержания животных становились все хуже. Между тем во всем мире требования к таким заведениям значительно повысились, и Бакинский зоопарк стал объектом вполне справедливой критики зоозащитников. Да и обычным посетителям он нравился все меньше и меньше – старые клетки и вольеры, неухоженные животные, запущенные аллеи отбивали желание бывать здесь, приводить сюда детей, которые, как известно, самые большие любители познакомиться с настоящими, живыми мишками, тиграми, мартышками.

Все изменилось, когда в ситуацию вмешалась учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. По поручению президента Ильхама Алиева четыре года назад в столичном зоопарке начались работы по реконструкции, которые осуществлялись под личным контролем первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В преобразовании Бакинского зоопарка был использован опыт самых известных зоологических парков мира. По инициативе Лейлы Алиевой были привлечены известные архитекторы и ландшафтные дизайнеры, благодаря усилиям которых удалось воссоздать среду обитания животных. Территория зоопарка была увеличена почти в два раза и теперь составляет 4,25 гектара. В целом, по инициативе Лейлы Алиевой были реализованы очень важные проекты по охране окружающей среды и решению экологических проблем как в столице, так и в регионах. Бакинский зоологический парк создан на уровне современных зоопарков мира.

Особое внимание уделялось сохранению лесопарковой зоны, в которой располагается зоопарк. В результате не только не пострадало ни одно дерево, площадь озеленения значительно увеличилась, а для животных была создана практически естественная среда. Более комфортными, с учетом вида животного, стали клетки и вольеры. На территории созданы детская площадка, лекторий и система электронного путеводителя. Вместе с тем учтены условия для всех категорий, в частности пожилых людей и имеющих физические недостатки.

Как отметила директор обновленного Бакинского зоопарка Назакет Исаева, в результате капитальной реконструкции в здесь появились более удобные вольеры, акватеррариум, контактный зоопарк, созданы искусственное озеро и бассейны, ветеринарная клиника. Вольеры, где содержатся животные, обустроены с учетом специфических нужд каждого вида и их площадь значительно увеличена. «Наряду с преобразованием территории, расширились и функции зоопарка. Он станет учебным, исследовательским и консервационным центром, где люди смогут получать информацию о животном мире, в частности уникальной фауне Азербайджана. Созданы благоприятные условия для увеличения популяции и реинтродукции видов животных, внесенных в Красную книгу Азербайджана. В настоящее время общее число видов животных в зоопарке составляет 125, а внесенных в Красную книгу, – 22», - сообщила Н.Исаева.