Как сообщает haqqin.az, с подобной рекомендацией в своем последнем отчете выступила расположенная в Брюсселе Международная кризисная группа, которую также называют «теневым ЦРУ».

Создавшийся после завершения карабах ской войны статус-кво оставил международным игрокам очень мало места для взаимной посреднической деятельности со сторонами конфликта. Несмотря на это, Евросоюз должен оказать поддержку процессу снятия напряженности между Азербайджаном и Арменией, нормализации отношений.

Исследователи мозгового центра Европы считают, что необходимо разработать стимулы для реальных подвижек. Однако для этого будет необходимо работать с Москвой, поскольку на этих территориях стоят российские миротворцы, и именно Москва обладает самыми большими действенными рычагами воздействия на стороны конфликта.

Согласно отчету, Евросоюз и государства-члены ЕС должны призвать Ереван и Баку к решению послевоенных вопросов, в том числе начать переговоры по демаркации границы. В отчете отмечается, что Брюссель должен продолжить продуманную до мелочей челночную дипломатию между Азербайджаном и Арменией.

В отчете говорится, что на протяжении долгих лет роль Брюсселя в переговорах по карабахскому конфликту носила ограниченный характер, поскольку Евросоюз формально не входил в Минскую группу. Сегодня же фактический отказ Баку от деятельности Минской группы повышает значимость участия ЕС в этом процессе. «Непосредственные связи Брюсселя с Баку и Ереваном, к примеру, в июне этого года позволили обменять 15 армянских пленных на карты части заминированных армянами территорий», - подчеркивается в документе.

Однако, по мнению авторов отчета, участие Евросоюза вовсе не заполняет тот пробел, который возник в результате отказа Баку от работы с Минской группой. Отношения Брюсселя с Баку и Ереваном могут также способствовать определению роли Минской группы в дальнейших обсуждениях.

В отчете говорится, что, учитывая роль Москвы в этом конфликте, в том числе посредническую и миротворческую миссии, Европейский союз должен тесно сотрудничать с Россией. «К счастью, в отличие от многих регионов, где сталкиваются интересы России и Европы, в карабахском вопросе Россия готова сотрудничать с западными странами», - подчеркивает организация.

Согласно отчету, Европейский союз должен помочь России призвать Баку и Ереван начать переговоры по вопросу демаркации границ.