Фальшивые COVID-паспорта за 50-100 манатов продавали врачи

В Гёйчайский районный отдел полиции поступила информация о выдаче некоторым гражданам за деньги фальшивых паспортов COVID-19, говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, проведя на основе данной информации операцию, сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении этих незаконных действий, работников Гёйчайской районной центральной больницы Х.Эйвазову, И.Мамедову и Л.Велиеву.

В ходе разбирательства выяснилось, что, войдя между собой в сговор, указанные лица продавали за 50 и 100 манатов гражданам фальшивые документы о прохождении вакцинации.

В Гёйчайском районном отделе полиции проводится разбирательство, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению количества людей, которым были проданы подобные фальшивые ковид-паспорта.