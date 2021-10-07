Анкара Вашингтону: Вместо того чтобы обвинять...

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал позицию администрации президента США Джо Байдена, направившей в Конгресс письмо о продлении на год действия национальной чрезвычайной ситуации по Сирии.

«Администрация вводит в заблуждение Конгресс и искажает реалии региона, обманывая американскую общественность», - сказал глава турецкой дипломатии, передает Anadolu/

Чавушоглу подчеркнул, что между террористами ПКК и сирийским крылом этой организации - YPG нет никакой разницы: «В США прекрасно осведомлены о том, что PKK и YPG - стороны одной медали. Несмотря на это, американцы продолжают активно помогать террористам в Сирии. В Вашингтоне хорошо знают о том, что их цель вовсе не борьба с боевиками ИГИЛ. Единственная армия в мире, которая на деле ведет борьбу с ИГИЛ в Сирии – армия Турции», - сказал турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что вместо обвинений в адрес Турции США следует отказаться от ошибочной политики в Сирии. Нужно быть более искренними в диалоге с Конгрессом и общественностью, подчеркнул турецкий министр.