Азербайджан. Коронавирус. Снова рост числа заболевших

За последние сутки в Азербайджане выявлено 1 017 новых случаев заражения коронавирусом, 1 119 человек вылечились, 16 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За все время пандемии 491 147 человек заразились коронавирусом, 471 980 человек вылечились. По сегодняшний день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 6 654 человек.

Напомним, накануне в Азербайджане было выявлено 904 случая заражения коронавирусом.