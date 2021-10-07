В Турции задержали россиян по подозрению в шпионаже

Шесть человек с российскими паспортами задержали в Турции по подозрению в шпионаже, сообщили источники в турецких правоохранительных органах.

Согласно сообщению, спецоперация проходила в Стамбуле и Анталье, где подозреваемые планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.

При этом сообщается, что задержанные находились под наблюдением сразу после того, как въехали на территорию Турции. В результате обысков у задержанных найдено оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, говорится в сообщении телеканала CNN Türk.

Журналисты уточняют, что правоохранительные органы не успели выяснить, являются документы оригинальными или поддельными.