Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения за 9 месяцев текущего года обеспечило работой 62 673 человека, из них 23 289 человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам, сказали haqqin.az в Минтруда.

Также агентством продолжена работа по реализации программы самозанятости. На сегодня агентством в программе зарегистрировано 11 950 человек. Из них 6 883 человека обеспечены активами по выбранным направлениям бизнеса и создали свои небольшие хозяйства.

За отчетный период агентство привлекло 262 безработных на курсы профессиональной подготовки по различным направлениям, 147 человек - к профессиональной консультационной службе.