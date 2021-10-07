В ходе встречи Иван Корчок говорил о перспективах развития связей между Азербайджаном и Словакией, затронув при этом роль парламентской дипломатии в их углублении.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Словакию встретилась с министром иностранных и европейских дел Иваном Корчоком.

В свою очередь, Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с государствами-членами Европейского Союза и в ускорении интеграционных процессов.

Спикер также рассказала об Отечественной войне, в ходе которой Азербайджан освободил свои земли. Гафарова отметила, что этот конфликт остался в прошлом. Азербайджан занимается восстановлением освобождённых от оккупации земель.

«Армения разграбила и разрушила наши города и сёла за время оккупации, а теперь прибегает к провокациям, дабы не позволить обеспечить мир и безопасность в регионе – в особенности, отказывается раскрывать карты минных полей», - сказала она.