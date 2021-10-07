Как сообщал ранее haqqin.az, в интервью турецкому агентству «Анадолу» президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул вопрос о том, как вынужденные переселенцы 30 лет мечтали вернуться в свои родные дома.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев опубликовал ряд видеороликов, на которых бывшие вынужденные переселенцы выражают благодарность главе государства Ильхаму Алиеву за то, что он всегда занимается их проблемами.

Вынужденные переселенцы также благодарят первого вице-президента Мехрибан Алиеву за проявленную ею заботу и решение их проблем.