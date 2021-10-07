Али Асадов соболезнует Гарибашвили
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнование премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с жертвами в результате обрушения жилого дома в Батуми, говорится в сообщении Кабмина.
Согласно информации, Али Асадов также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Жилой дом в Батуми обрушился в пятницу, 8 октября, общее количество жертв обрушения составило уже 8 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, предполагается, что под ними остается еще один человек. 11 октября объявлено в Грузии днем траура.