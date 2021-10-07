Уроженца Азербайджана признали виновным в гибели 26 россиян

Первого обвиняемого в сбыте нелегального алкоголя, после употребления которого умерли 26 оренбуржцев заключили под стражу на два месяца, до 8 декабря текущего года. Об этом сообщает местное издание Ural56.ru, которое вело прямую трансляцию судебного заседания.

По его данным, его обвиняют в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Мужчина — гражданин России родом из Азербайджана 1992 года рождения. Ранее его судили за аналогичное преступление, передает портал. По его данным, подозреваемый официально нигде не работал.

О том, что в Оренбургской области суррогатным алкоголем отравились местные жители, стало известно 7 октября. По данным Следственного комитета, в период с 6 по 7 октября в Домбаровском районе области умерли пять человек, еще четверо — в Ясненском городском округе. Всем погибшим было от 36 до 73 лет, уточняли в ведомстве. Позже их количество возросло до 26. От употребления алкоголя с учетом погибших пострадали по меньшей мере 54 человека.

По данному факту задержали шестерых подозреваемых. Следствие установило, что суррогатный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Оттуда изъяли 1279 бутылок объемом 0,5 л со спиртными напитками без соответствующей маркировки.