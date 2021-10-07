Эрдоган зовет инвесторов в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал местных и зарубежных инвесторов воспользоваться возможностями турецкой экономики.

В своем обращении к участникам церемонии открытия и закладки фундамента ряда объектов в южной провинции Адана Эрдоган привлек внимание к усилиям турецкого правительства по развитию экономики с акцентом на защиту окружающей среды, передает Anadolu.

«Благодаря «зеленой революции» Турция достигнет качественно нового уровня развития во всех областях: от промышленности до экспорта», - сказал президент Эрдоган.