Ильхам Алиев в Гадруте обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района Азербайджана.
Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в поселке Гадрут, ознакомился со строительными работами на дорогах Гадрут - Джебраил - Шукюрбейли, Туг - Гадрут и Физули - Гадрут, заложил фундамент новой 35-киловольтной подстанции Гадрут.
Затем Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района и после отправился с ними в село Туг.