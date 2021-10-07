Телохранитель экс-президента Афганистана: Гани сбежал с миллионами долларов

Главный телохранитель бывшего президента Афганистана заявил, что Ашраф Гани сбежал из страны с миллионами долларов. По словам автора публикации в Daily Mail Ричарда Педлбери, генерал президентской дворцовой стражи скрывается в подвале в одном из районов Кабула.

“У меня есть запись видеонаблюдения из дворца, которая показывает, что человек из Афганского банка перед отъездом принес Гани много денег. Сотни миллионов, возможно, миллиарды долларов. Было много больших мешков, и они были тяжелыми. Это был не рис”, - сказал в интервью британскому изданию генерал президентской дворцовой стражи Пираз Ата Шарифи.

Генерал Шарифи рассказал, что деньги предназначались для рынка обмена валюты и каждый четверг для этой цели привозились доллары. Но вместо этого их забрал президент и сбежал.

Он отметил, что расскажет подробности и предоставит доказательства, когда окажется в безопасном месте.

Журналисты британского издания сообщили, что талибы разыскивают Шарифи по всей столице Афганистана, пообещав большую награду тому, кто предоставит информацию о местонахождении бывшего телохранителя президента.

Отметим, что Ашраф Гани сбежал из Афганистана в августе нынешнего года, незадолго до того, как талибы захватили власть в Кабуле. Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, выступая после этого на пресс-конференции, заявил, что Гани украл из казны 169 миллионов долларов.