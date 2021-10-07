Минобороны Азербайджана опровергает сообщение Еревана

Ранее в субботу армянские СМИ распространили информацию, что якобы сегодня днем в районе города Агдере, где временно размещены российские миротворцы, погиб местный житель. Вначале армянские СМИ писали, что это был тракторист, который работал в поле. Затем было сказано, что этот человек находился в саду и был убит снайпером. В то же время армянская сторона сообщила о перестрелке на границе с Нахчываном и ранении армянского военного.

Однако Минобороны Азербайджана опровергло распространенную информацию.

В заявлении азербайджанского военного ведомства говорится, что информация, распространенная в СМИ Армении о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь на агдеринском направлении, в результате чего погиб водитель трактора, а в направлении Араздеена ранен армянский военнослужащий, не соответствует действительности.