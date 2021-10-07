Талибы встретились с дипломатами США: что известно

Представители движения «Талибан» провели в Катаре переговоры с делегацией американских дипломатов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Согласно сообщению телеканала, глава МИД временного правительства Афганистана Амир Хан Моттаки отметил, что в ходе беседы было обсуждено оказание гуманитарной помощи Кабулу и реализация Дохийского договора, согласно которому талибы обещали не использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Помимо этого, представитель талибов подчеркнул, что движение «предложило американской стороне открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном», но при этом призвало американцев «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела».

По словам Моттаки, американские дипломаты обещали предоставить Афганистану вакцины против коронавируса.

Встреча талибов и американских дипломатов состоялась в Дохе впервые с момента вывода войск США с территории Афганистана. Переговоры продолжатся два дня, до воскресенья, 10 октября.