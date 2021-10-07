Загадочный «гаванский синдром» у американских дипломатов в Берлине

Ведомство по уголовным делам Берлина расследует случаи так называемого “гаванского синдрома” среди сотрудников посольства США в столице Германии, сообщает журнал Spiegel.

Издание отметило, что упомянутое выше ведомство в августе начало расследование в отношении неизвестных по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Симптомы "гаванского синдрома" были выявлены у нескольких сотрудников американского посольства в Берлине, пишет Spiegel. Правительство США передало немецким следователям информацию о происшедшем.

“Гаванским синдромом” прозвали некое внешное воздействие, названное также "акустическими атаками", когда в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты.

В сентябре 2017 года Штаты отозвали 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали сократить на 15 человек численность дипмиссии Кубы в Вашингтоне.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. Директор ЦРУ Уильям Бернс признал, что причина недомоганий, названных “гаванским синдромом”, пока не установлена. Куба, в свою очередь, все обвинения отвергает.