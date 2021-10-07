У Марии Стадник украли олимпийскую медаль

Прославленная азербайджанская спортсменка Мария Стадник, являющаяся 4-кратным призером Олимпиад, заявила, что у нее украли одну из ее медалей.

«Бронзовую медаль с Олимпийских игр-2008 в Пекине у меня украли, - написала она в своем Instagram. - После чего представители украинской полиции предлагали выкупить у них медаль… Надеюсь, те, у кого моя медаль, с гордостью показывают ее и рассказывают, как тяжело им она досталась. А я благодарна Богу, что он дал мне сил выиграть еще олимпийские награды».

Напомним, Мария Стадник также завоевала серебро на Олимпиадах в Лондоне-2012 и Рио-2016, а в Токио-2020 стала бронзовым призером.