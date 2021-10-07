ЧМ-2022: обыграет ли Азербайджан Ирландию?
Сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется отборочный матч чемпионата мира-2022 между футбольными сборными Азербайджана и Ирландии. Судить встречу будет бригада арбитров из Норвегии во главе с Эспеном Эскесом.
Азербайджан и Ирландия – соседи по турнирной таблице в группе «А». У нас 1 очко, у ирландцев – 2. Сегодня сборная Азербайджана имеет отличную возможность покинуть последнее место в группе и подняться на 4-ю позицию. Напомним, в Дублине наша команда была близка к победе, но пропустила гол на последних минутах – 1:1.
Турнирное положение в группе «А»
1.Португалия – 13 очков, разница мячей 4-7 (5 матчей)
2.Сербия – 11, 12-7 (5)
3.Люксембург – 6, 5-8 (4)
4.Ирландия – 2, 5-8 (5)
5.Азербайджан – 1, 3-9 (5).
Сегодня в нашей группе также состоится матч Люксембург – Сербия. Он начнется в 22:45 по бакинскому времени.