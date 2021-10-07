Предприниматели в Шамкире просят у «Азеригаз» помощи
Производственное объединение «Азеригаз» организовало очередную акцию «Открытый микрофон» в Шамкирском районе, обеспечивающем овощной продукцией значительную часть потребителей.
В пресс-службе ПО haqqin.az сказали, что должностные лица «Азеригаз», Агентства развития малого и среднего бизнеса и Шамкирской районной исполнительной власти в ходе акции в селе Алиягублу встретились с владельцами теплиц по производству овощей. В ходе встречи были выслушаны проблемы около 50 предпринимателей.
Предприниматели попросили руководство ПО о льготах в связи с возникшими за прошлые годы задолженностями за использованный газ. Заместитель гендиректора «Азеригаз» по продажам Рашад Джавадов отметил, что до руководства структуры будут доведены все озвученные обращения и предложения, и после их расследования по каждому из них будет принято соответствующее решение.