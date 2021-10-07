Абдоллахиан: Иран и дальше будет поддерживать Асада

Тегеран продолжит поддерживать Дамаск так же, как и во время войны с "Аль-Каидой" и ИГ, заявил прибывший в Дамаск с визитом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Абдоллахиан продолжает свое турне по странам Ближнего Востока. По завершении переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он отправился с официальным визитом в Ливан. Сейчас он в Дамаске, где проведет переговоры со своим сирийским коллегой и рядом высокопоставленных лиц.

"Сирия находится в стадии роста и процветания, и Иран снова будет поддерживать Дамаск, как поддерживал его во время войны с терроризмом", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.