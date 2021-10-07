Гарибашвили приехал к Пашиняну

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Ереван с рабочим визитом, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Согласно информации, в Ереване Гарибашвили принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, который поблагодарил Гарибашвили за то, что, несмотря на ЧП в Батуми, тот не стал отменять визит в Армению.

Премьер-министры двух стран обсудили армяно-грузинскую повестку и перспективы развития отношений, обменялись мнениями о региональной ситуации и договорились продолжить интенсивный диалог.