Бригадный генерал Хоссейн Аштари заявил о новой переброске войск к границам Азербайджана

Командующий иранской полицией, бригадный генерал Хоссейн Аштари заявил о переброске новых сил и оборудования к северо-западным границам Ирана.

Как сообщает иранская служба радио «Свобода» (Радио Фарда), выступая сегодня утром перед журналистами Хоссейн Аштари, не вдаваясь в подробности, заявил «что все препятствия устранены и у нас нет проблем с безопасностью».

В комментарии к этой новости Радио Фарда пишет, что ситуация на северо-западной границе Ирана чревата политической напряженностью с тех пор, как Иран начал военные учения на границе с освобожденными регионами Азербайджана.