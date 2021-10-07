Азербайджанцы из-за рубежа собираются в Шуше

Поездка, реализованная под лозунгом “Мы в Шуше благодаря железному кулаку”, безусловно, является знаковой в истории азербайджанской диаспоры.

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал третью поездку представителей азербайджанской диаспоры в Шушу.

В рамках поездки представители диаспоры посетили главную площадь столицы азербайджанской культуры города Шуша - “Базарбаши”, Джыдыр дюзю, площадь, где находятся “Расстрелянные памятники”, подвергшиеся армянскому вандализму, место подписания Шушинской декларации, дом Хуршидбану Натаван, “Родник ханской дочери”, Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага и другие важные места.

Представителей азербайджанской диаспоры подробно проинформировали об истории, культуре, выдающихся личностях жемчужины Карабаха – Шуши и созидательной работе, проводимой по поручению руководства страны.

Запланированы также встречи представителей диаспоры с личным составом азербайджанской армии.

Отметим, что Государственный комитет по работе с диаспорой организовал первые поездки представителей диаспоры в Шушу 27 июля и 17 августа. Эти поездки с большим интересом и одобрением воспринимаются азербайджанцами мира, а также азербайджанской общественностью. По возвращении наши соотечественники, принимавшие участие в поездках, обращаясь с письмами к послам стран, гражданами которых являются, делятся впечатлениями и призывают их не оставаться безучастными к злодеяниям, совершенным армянами на азербайджанских землях.

Поездки иностранных журналистов и представителей диаспоры в Карабах, организованные Государственным комитетом, будут осуществляться регулярно.