Ранее haqqin.az сообщал о том, что спецслужба Израиля «Моссад» похитила иранского генерала и вывезла в одну из африканских стран с целью допроса, чтобы выяснить судьбу и обстоятельства гибели израильского военного Рона Арада, сбитого над Ливаном в далеком 1986 году. По предположениям израильской спецслужбы, иранский генерал мог знать что-либо о судьбе штурмана. Операция проходила на территории Сирии. Но израильтянам не удалось прояснить что-либо о судьбе своего соотечественника. И после допроса иранского генерала освободили.

И вот теперь израильские СМИ со ссылкой на газету The Independent Arabia опубликовали подробности этой нашумевшей истории. По данным арабского издания, израильские спецслужбы похитили иранского генерала в Сирии, затем вывезли его в Израиль для допроса.

Речь идет о генерале по прозвищу Сабари (Сабри), который служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Подразделение этого генерала было переброшено в Ливан, а сам он отвечал за обучение боевиков «Хезболлах». Также Сабари в разное время служил советником командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани и президента Сирии Башара Асада.

The Independent Arabia утверждает, что агенты «Моссада» похитили Сабари во время утренней пробежки. Его вывезли в Израиль, где провели допросы и пытались узнать информацию о Роне Араде. Когда израильская разведка убедилась, что иранский генерал ничего не знает об исчезнувшем штурмане, его вывезли в ЮАР, в Йоханнесбург, где дали клочок бумаги с написанным номером иранского дипведомства.

СМИ по-прежнему не указывают точную дату похищения иранца.