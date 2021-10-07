Шведский портал написал о вандализме армян в Шуше

Об этом haqqin.az сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. В статье повествуется об истории основании Шуши в 1752 году карабах ским ханом Азербайджана Панахали ханом. Этот город в Карабах е представляет культурное и стратегическое значение для нашей страны, отмечается, что в 1992 году Шуша была захвачена армянскими подразделениями, а во время II Карабах ской войны в ходе кровопролитных боев освобождена.

Шведские журналисты подчеркивают, что азербайджанцы называют Шушу "бьющимся сердцем" Карабаха. И как пишет автор, значительная часть города находится в руинах, здесь ведутся работы по восстановлению и реконструкции.

Сотрудники “Cawa Media” стали первыми шведскими журналистами, получившими в сентябре 2021 года разрешение азербайджанского правительства посетить освобожденные территории, и стали свидетелями работ, осуществляемых в Физулинском международном аэропорту и Зангилане, процесса разминирования территорий сотрудниками АНАМА.