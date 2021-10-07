Иран вошел во вкус: теперь будет строить с Арменией дорогу в Грузию

"Армения планирует создать новый транзитный маршрут из Ирана в Грузию. Мы готовы участвовать в строительстве этой дороги", - цитирует Хадеми агентство ILNA.

Иран готов принять участие в строительстве новой транзитной дороги в Грузию через Армению, заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хайролла Хадеми.

Иранский чиновник утверждает, что "речь идет о новом коридоре, помимо дороги, альтернативной шоссе Горис - Кафан, по которой стороны также достигли соглашения".

Хадеми заявил, что есть маршрут, соединяющий провинцию Восточный Азербайджан с Ереваном. Около 21 километра этой дороги является частью Азербайджана, добавил замминистра. По его словам, "азербайджанская сторона за прохождение этого короткого участка, на котором только одно КПП, взимает дорожные сборы": "Нужно как можно скорее создать альтернативный маршрут, чтобы путь больше не проходил через территорию Азербайджана".

Напомним, часть автомагистрали Горис - Кафан длиной в 21 километр проходит по международно признанной территории Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района). На этом участке стоят спецподразделения МВД и Госкомтаможни. Многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. C 12 сентября азербайджанские таможенники стали взимать с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана.