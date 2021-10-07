Громкий коррупционный скандал стоил должности канцлера Австрии

Несмотря на отставку со своего поста, Курц объявил, что останется лидером Австрийской народной партии и продолжит работу в парламенте в качестве депутата.

Себастьян Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии из-за давления на фоне дела по подозрению в коррупции, сообщает ТАСС. Его полномочия временно будет исполнять глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Напомним, несколько дней назад глава австрийского правительства оказался в центре расследования прокуратуры. Курца и его приближенных подозревают в подкупе за государственные деньги одной из редакций австрийских газет, чтобы та освещала деятельность канцлера в выгодном для него свете. Речь идет о "соглашениях о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро".

Ранее в офисе уже бывшего канцлера и в штаб-квартире Австрийской народной партии прошли обыски. Австрийская оппозиция, в свою очередь, призывала канцлера подать в отставку, а парламенту собраться на заседание, чтобы обсудить кризисную ситуацию, возникшую из-за потери доверия к руководству страны.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.