Тренер Ирландии: «Если бы до игры мне сказали, что обыграем Азербайджан со счетом 3:0, я бы не поверил»

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился впечатлениями от победы команды над Азербайджаном в отборе на ЧМ-2022. Матч, который состоялся в Баку, завершился со счетом 3:0 в пользу ирландцев.

«Это наша первая победа в нынешнем отборе. Было важно выиграть с крупным счетом. Такое нечасто случается. Азербайджан – хорошая команда, но мы добились отличного результата на поле соперника.

Во втором тайме Азербайджан больше контролировал мяч. Они были в этом хороши, но реальных моментов у них не было. А мы забили третий гол.

Если бы мне до игры сказали, что мы выиграем со счетом 3:0, то я бы не поверил. Потому что Сербия в Баку и Португалия у себя дома одержали над Азербайджаном очень сложные победы»