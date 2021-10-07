Азербайджанских детей из детского дома в Турции привезли на родину

Четверо детей – граждан Азербайджана, находившихся в детском доме города Искендерун в провинции Хатай на юге Турции, были репатриированы 9 октября на родину, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как говорится в сообщении МИД, дети были привезены в Азербайджан в результате поэтапных мер, принятых азербайджанским правительством. В первую очередь были определены местонахождение, личности и гражданство Азербайджана репатриируемых детей. Затем в Турцию были отправлены представители соответствующих госструктур Ирака и Сирии, которые входят в рабочую группу по репатриации граждан Азербайджана. Они провели предварительное медико-психологическое обследование детей и оказали им необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции предоставило детям "Сертификаты на возвращение в Азербайджанскую Республику" и авиабилеты. Дети вернулись на родину рейсом Анкара-Баку в сопровождении азербайджанской делегации.

Правительством Азербайджанской Республики предусмотрены все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации, отмечается в сообщении МИД.

"Особо следует отметить помощь, оказываемую Турецкой Республикой в реализации этого процесса", - подчеркнули в ведомстве.