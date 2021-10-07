Джанни Де Бьязи после поражения 0:3: «Сборная Азербайджана развивается, и это радует»

«Основная проблема сегодня была в том, что пропустили очень быстрый гол, - говорит итальянский специалист. - Команда стала нервничать. Игроки начали играть так, как не планировалось. В первом тайме у нас было 62 процента владения мячом и по количеству ударов мы их опережали. У нас были моменты. Гостей спасал вратарь и штанга. В конце матча оголили тылы и пропустили третий гол. В целом мы сыграли не хуже Ирландии, хотя это сильная команда, которая заметно опережает нас в рейтинге. В целом наша команда развивается и это радует.

Если кто-то посмотрел бы первый тайм и не знал бы счета, то подумал бы, что мы выигрываем.

Я сказал игрокам, что вы сделали все, что могли. Не расстраивайтесь. Сегодня их вратарь был на высоте. Возможно, если бы играли до утра, то все равно не смогли бы ему забить.

Вся ответственность за поражения и последнее место в группе на мне. Если же играем вничью и выигрываем, то это заслуга всей команды.

14 месяцев работаем вместе, сыграли 17 матчей, из которых 13 на выезде. Это необычная ситуация.

Если ты всегда проигрываешь, то это бьет по твоей репутации. Отличие от периода, когда я работал в Албании в том, что там большинство футболистов играли зарубежом. А когда сборная Албании стала играть успешнее, часть игроков перешла из итальянской Серии B в Серию А. У нас сейчас тоже несколько игроков отправились заграницу. Думаю, это поможет сборной в будущем.

Ненавижу проигрывать, и мне становится очень плохо из-за поражений. Теперь ждем матча с Сербией, который состоится 9 октября».