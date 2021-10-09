Экс-президент выгораживала Иран за личную выгоду. Дело прекратили
В четверг аргентинский судья прекратил дело против бывшего президента, а ныне вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер по поводу предполагаемого сокрытия ею возможной роли Ирана во взрыве автомобиля в 1994 году у еврейского общинного центра, в результате которого погибли 85 человек.
Дело стало громкой темой в заголовках мировых медиа в 2015 году, когда прокурор, ведший дело против тогдашнего президента страны - Кристины Фернандес де Киршнер, был найден мертвым с пулевым ранением в голову в своей квартире. Следствие тогда пришло к предположению, что он был убит, а не совершил самоубийство.
Судья в четверг постановил, что все обвинения в адрес де Киршнер и других должностных лиц ее администрации «не составляют преступления», сообщает Reuters.
Судебное дело рассматривало попытку администрации де Киршнер подписать меморандум с Ираном, чтобы выяснить, кто несет ответственность за взрыв автомобиля у еврейского центра.
В своем обвинительном заключении в 2015 году прокурор Альберто Нисман утверждал, что, подписывая этот меморандум, экс-президент пыталась обелить бывших иранских чиновников, которые разыскивались на международном уровне, в обмен на получение ею от них коммерческой выгоды. Позже судья был убит, что доказало следствие и в 2018 году своим вердиктом подтвердил суд Буэнос-Айреса.
Убийство произошло вскоре после того, как А.Нисман представил суду 300-страничный документ с обвинением президента де Киршнер в желании сокрыть роль Ирана во взрыве еврейского общинного центра в столице Аргентины.
Судья прекратил дело, поскольку не было доказано, что за этим меморандумом имело место сокрытие или обмен льготами.
Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, а сейчас является вице-президентом этой страны. Решение судьи может быть обжаловано.
Напомним, будучи президентом Аргентины, Кристина Фернандес де Киршнер была не раз вовлечена в громкие скандалы, в том числе в коррупционные. Ей предъявляли обвинения в растрате немалых государственных средств при предоставлении крупных строительных подрядов. А попытка экстравагантной и властной дамы авторитарно снять с должности президента национального банка закончилась для Киршнер импичментом. В 2019 году у нее были обнаружены архивные раритеты — уникальные рукописные документы бывших президентов Аргентины и Чили, украденные из госархивов этих стран. Оправдываясь, она заявила во время расследования, что их ей подарил президент России Владимир Путин во время ее визита в Москву в 2015 году.
Ее еще не раз обвиняли в нечистоплотных делах, но эффектной шатенке удавалось выходить сухой из воды. Вот и на сей раз, похоже, 68-летняя вице-президент ускользнет от правосудия. Хотя, как считают некоторые эксперты, точку в этом деле ставить рано.