Экс-президент выгораживала Иран за личную выгоду. Дело прекратили

Отдел международной информации и политики 9 октября 2021, 23:12

В четверг аргентинский судья прекратил дело против бывшего президента, а ныне вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер по поводу предполагаемого сокрытия ею возможной роли Ирана во взрыве автомобиля в 1994 году у еврейского общинного центра, в результате которого погибли 85 человек. Дело стало громкой темой в заголовках мировых медиа в 2015 году, когда прокурор, ведший дело против тогдашнего президента страны - Кристины Фернандес де Киршнер, был найден мертвым с пулевым ранением в голову в своей квартире. Следствие тогда пришло к предположению, что он был убит, а не совершил самоубийство. Судья в четверг постановил, что все обвинения в адрес де Киршнер и других должностных лиц ее администрации «не составляют преступления», сообщает Reuters.

Судебное дело рассматривало попытку администрации де Киршнер подписать меморандум с Ираном, чтобы выяснить, кто несет ответственность за взрыв автомобиля у еврейского центра. В своем обвинительном заключении в 2015 году прокурор Альберто Нисман утверждал, что, подписывая этот меморандум, экс-президент пыталась обелить бывших иранских чиновников, которые разыскивались на международном уровне, в обмен на получение ею от них коммерческой выгоды. Позже судья был убит, что доказало следствие и в 2018 году своим вердиктом подтвердил суд Буэнос-Айреса. Убийство произошло вскоре после того, как А.Нисман представил суду 300-страничный документ с обвинением президента де Киршнер в желании сокрыть роль Ирана во взрыве еврейского общинного центра в столице Аргентины. Судья прекратил дело, поскольку не было доказано, что за этим меморандумом имело место сокрытие или обмен льготами. Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, а сейчас является вице-президентом этой страны. Решение судьи может быть обжаловано.