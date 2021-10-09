Экс-президент выгораживала Иран за личную выгоду. Дело прекратили

Отдел международной информации и политики

В четверг аргентинский судья прекратил дело против бывшего президента, а ныне вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер по поводу предполагаемого сокрытия ею возможной роли Ирана во взрыве автомобиля в 1994 году у еврейского общинного центра, в результате которого погибли 85 человек.

Дело стало громкой темой в заголовках мировых медиа в 2015 году, когда прокурор, ведший дело против тогдашнего президента страны - Кристины Фернандес де Киршнер, был найден мертвым с пулевым ранением в голову в своей квартире. Следствие тогда пришло к предположению, что он был убит, а не совершил самоубийство.

Судья в четверг постановил, что все обвинения в адрес де Киршнер и других должностных лиц ее администрации «не составляют преступления», сообщает Reuters.

экс-президент, а ныне вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер

Судебное дело рассматривало попытку администрации де Киршнер подписать меморандум с Ираном, чтобы выяснить, кто несет ответственность за взрыв автомобиля у еврейского центра.

В своем обвинительном заключении в 2015 году прокурор Альберто Нисман утверждал, что, подписывая этот меморандум, экс-президент пыталась обелить бывших иранских чиновников, которые разыскивались на международном уровне, в обмен на получение ею от них коммерческой выгоды. Позже судья был убит, что доказало следствие и в 2018 году своим вердиктом подтвердил суд Буэнос-Айреса.

Убийство произошло вскоре после того, как А.Нисман представил суду 300-страничный документ с обвинением президента де Киршнер в желании сокрыть роль Ирана во взрыве еврейского общинного центра в столице Аргентины.

Судья прекратил дело, поскольку не было доказано, что за этим меморандумом имело место сокрытие или обмен льготами.

Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, а сейчас является вице-президентом этой страны. Решение судьи может быть обжаловано.

прокурор Альберто Нисман перед своей гибелью готовил ордер на арест Кристины Фернандес де Киршнер.

Напомним, будучи президентом Аргентины, Кристина Фернандес де Киршнер была не раз вовлечена в громкие скандалы, в том числе в коррупционные. Ей предъявляли обвинения в растрате немалых государственных средств при предоставлении крупных строительных подрядов. А попытка экстравагантной и властной дамы авторитарно снять с должности президента национального банка закончилась для Киршнер импичментом. В 2019 году у нее были обнаружены архивные раритеты — уникальные рукописные документы бывших президентов Аргентины и Чили, украденные из госархивов этих стран. Оправдываясь, она заявила во время расследования, что их ей подарил президент России Владимир Путин во время ее визита в Москву в 2015 году.

Ее еще не раз обвиняли в нечистоплотных делах, но эффектной шатенке удавалось выходить сухой из воды. Вот и на сей раз, похоже, 68-летняя вице-президент ускользнет от правосудия. Хотя, как считают некоторые эксперты, точку в этом деле ставить рано.