Неожиданные итоги парламентских выборов в Чехии

Андрей Бабиш поздравил оппозицию с победой и заявил, что готов возглавить переговоры о формировании нового правительства, если его попросит об этом президент. ANO, по результатам подсчета 99,7% голосов, получает 27,2% процента голосов.

В Чехии завершились парламентские выборы. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которым руководит 67-летний премьер-министр Андрей Бабиш, потеряло парламентское большинство. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция. Об этом сообщает BBC News.

В Палату депутатов проходит коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". Их результат - 27,72%. Леволиберальная Пиратская партия Чехии в коалиции с центристским движением "Старосты и независимые" и партия "Свобода и прямая демократия" также прошли в парламент. Они набрали 15,54%. Коммунистическая партия набрала менее четырех процентов голосов, не преодолев пятипроцентный порог для прохождения партии в парламент.

Движение ANO Бабиша было лидером предвыборного рейтинга из 22 партий и объединений. Однако большинство голосов, хоть и с небольшим отрывом в доли процентов, в итоге досталось коалиции "Вместе".

Президент Чехии Милош Земан поручит победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал того, что поддерживает ANO и лично Андрея Бабиша, однако движение потеряло возможность формировать правительство в одиночку.

Оппозиция отказывается работать с Бабишем, так как считает, что его бизнес вступает в конфликт интересов с его политическим статусом.