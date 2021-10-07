Отдел международной информации и политики 00:25

Беспрецедентный вызов, брошенный премьер-министром Польши Матеушем Моравецким одному из основных правовых принципов Европейского Союза, серьезно обострил спор его правительства с Брюсселем. И это вызвало опасения, что Польша движется к двери, которую называют Polexit. Франция уже заявляет, что такой выход в настоящее время является «риском де-факто». Поздно вечером в пятницу министры иностранных дел Франции и Германии упрекнули Польшу, заявив, что членство в ЕС зависит от «полного и безоговорочного соблюдения общих ценностей и правил», и это «не просто моральное обязательство. Это также юридическое обязательство». Европейская комиссия предупредила, что использует все свои силы для «обуздания» Польши.

Поводом для такого афронта Брюсселя против Варшавы стала юриспруденция, точнее, тонкости реформы внутреннего польского законодательства. В четверг Конституционный суд Польши постановил, что ключевые статьи одного из основных договоров ЕС несовместимы с польским законодательством, по сути отвергнув принцип верховенства права ЕС над национальным законодательством в определенных судебных областях. Об этом сообщает BBC News. «На практике это постановление вводит аспекты правового Polexit, потому что оно углубит проблему судебного сотрудничества между польскими и европейскими судами, в частности, взаимного признания судебных решений», - считает Патрик Ваховец, научный сотрудник Бингхэмского центра судебных органов. Он выразил мнение таким образом: «Я думаю, они пытаются защитить свою реформу судебной системы». Ваховец отметил также, что премьер-министр за последние шесть лет не раз бросал вызов Брюсселю, уходя от исполнения решений Верховного суда ЕС. Эти радикальные изменения в законодательстве по судебной системе, проведенные политиками правящей партии, постоянно осуждаются оппозицией.

Решение Конституционного суда Польши бросает серьезный вызов законам ЕС. Европейская комиссия заявляет, что эти изменения подорвали независимость судебной системы и открыли суды для возможного политического вмешательства. Конституционный суд стал первой целью реформы польской партии «Право и справедливость» (PiS), пришедшей к власти в 2015 году. В настоящее время в нем преобладают судьи, симпатизирующие этой партии, а один из них, по данным Европейского суда по правам человека, и вовсе назначен незаконно. И Моравецкий, и самый влиятельный политик Польши, председатель PiS Ярослав Качиньский настаивают на том, что Польша хочет остаться в Евросоюзе. Они обвиняют разрозненную оппозицию страны в распространении «фейковых новостей», чтобы запугать электорат, подавляющее большинство которого поддерживает членство страны в ЕС, даже несмотря на то, что теперь все больше поляков выражают озабоченность по поводу потери страной суверенитета в ЕС. Членство в Евросоюзе дало Польше немало преимуществ: прежде всего доступ к миллиардам евро для инвестирования в проекты, которые заметно изменили ландшафт страны. Польша получила также очень важную опцию - доступ своей продукции к единому рынку. Однако польская оппозиция, дважды подряд проигравшая выборы, не унимается, пытаясь переломить ситуацию внутри страны в свою пользу. Так, Дональд Туск, бывший президент Европейского совета, а ныне глава крупнейшей в Польше оппозиционной группы Civic Coalition, призвал поляков протестовать против этого решения Конституционного суда на митинге в Варшаве в это воскресенье. Ситуация осложняется тем, что Европейская комиссия еще не утвердила польский план восстановления Covid на 57 миллиардов евро - деньги, необходимые правительству для финансирования его флагманской «Польской сделки».