Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси

Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, планирует провести митинг в Тбилиси на площади Свободы с требованием освободить политика из тюрьмы. Об этом сообщил глава партии Ника Мелия, выступая на митинге в Зугдиди.

"Нас должно собраться столько, сколько не было за последние 10 лет. Долгом "Национального движения", нашим долгом является то, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место", - сказал Мелия, призвав другие оппозиционные партии присоединиться к митингу, запланированному на 14 октября.