Уроженка Казахстана может возглавить управление финконтроля США
Белый дом рассматривает кандидатуру выпускницы МГУ имени Ломоносова, уроженки Казахстана Сауле Омаровой на пост главы управления финансового контроля при Министерстве финансов США, сообщает The New York Times.
Омарова специализируется на регулировании финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах.
По данным американского издания, администрация президента Джо Байдена рассматривает Омарову на должность главы валютного контролера после отказа от двух предыдущих кандидатур из-за разгоревшейся борьбы внутри Демократической партии. При утверждении кандидатуры Омаровой отмечено, что она будет контролировать деятельность всех банков на территории Штатов, включая иностранные, и станет первой женщиной, возглавившей управление за 158 лет его существования.
Омарова может быть номинирована в ближайшие месяцы или в начале следующего года. Затем потребуется одобрение ее кандидатуры на пятилетний срок сенатом.
Управление финансового контроля при Министерстве финансов США считается одним из наиболее влиятельных американских финансовых регуляторов банковского сектора в США. Независимое подразделение контролирует порядка 1200 банков, чьи общие активы составляют 14 триллионов долларов. Это около двух третей всех активов банковской системы страны.
Сауле Омарова родилась в Казахской ССР. В 1989 г. окончила МГУ им. Ломоносова. В 1991 году по программе студенческого обмена уехала в США и там осталась. В США Омарова окончила Висконсинский университет в Мэдисоне (1999), затем получила степень доктора юриспруденции с отличием в Северо-Западном университете (2001). В 2006-2007 годах была специальным советником по регуляторной политике Министерства финансов США при бывшем президенте Джордже Буше-младшем. Омарова — действующий профессор юридического факультета Корнелльского университета.