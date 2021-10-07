Уроженка Казахстана может возглавить управление финконтроля США

По данным американского издания, администрация президента Джо Байдена рассматривает Омарову на должность главы валютного контролера после отказа от двух предыдущих кандидатур из-за разгоревшейся борьбы внутри Демократической партии. При утверждении кандидатуры Омаровой отмечено, что она будет контролировать деятельность всех банков на территории Штатов, включая иностранные, и станет первой женщиной, возглавившей управление за 158 лет его существования.

Омарова может быть номинирована в ближайшие месяцы или в начале следующего года. Затем потребуется одобрение ее кандидатуры на пятилетний срок сенатом.

Управление финансового контроля при Министерстве финансов США считается одним из наиболее влиятельных американских финансовых регуляторов банковского сектора в США. Независимое подразделение контролирует порядка 1200 банков, чьи общие активы составляют 14 триллионов долларов. Это около двух третей всех активов банковской системы страны.

Сауле Омарова родилась в Казахской ССР. В 1989 г. окончила МГУ им. Ломоносова. В 1991 году по программе студенческого обмена уехала в США и там осталась. В США Омарова окончила Висконсинский университет в Мэдисоне (1999), затем получила степень доктора юриспруденции с отличием в Северо-Западном университете (2001). В 2006-2007 годах была специальным советником по регуляторной политике Министерства финансов США при бывшем президенте Джордже Буше-младшем. Омарова — действующий профессор юридического факультета Корнелльского университета.